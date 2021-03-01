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Аваков о записи разговора Медведчука-Суркова: это не последний, будут еще

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 19:27
Аваков о записи разговора Медведчука-Суркова: это не последний, будут еще Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал публикацию записи якобы разговора Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова. По словам министра, это не последняя запись их разговоров.

Об этом шла речь в интервью Авакова для ТСН.

"Какие-то добрые люди взяли и опубликовали этот его разговор с Сурковым. Мне, например, известно, что это не последний разговор, там будет еще. Это тоже потихоньку становится прозрачным и ясным", - заявил он.

Аваков добавил, что Медведчук вел переговоры с Сурковым, чтобы вернуться к власти, пользуясь ситуацией на Донбассе.

"Вот мы видели эту беседу последнюю. Декабрь-месяц, у нас трагическая ситуация, это уже после Иловайска, но перед Дебальцево. Эти "хи-хи, ха-ха", это они предлагают 200 человек поменять на 400. Он этим всем занимается, чтобы вернуться к власти", - пояснил министр.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ обнародовали якобы запись разговора между Медведчуком и Сурковым, который состоялся в 2014 году. Тогда они обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, глава СБУ Иван Баканов рассказал, что следователи спецслужбы исследуют эту опубликованную запись разговора якобы Медведчука и Суркова. По его словам, эта аудиозапись приобщена к уголовному делу.

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