Аваков про запис розмови Медведчука-Суркова: це не останній, будуть ще

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував публікацію запису нібито розмови Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова. За словами міністра, це не останній запис їх розмов.

Про це йшлося в інтерв'ю Авакова для ТСН .

"Якісь добрі люди взяли й опублікували цю його розмову з Сурковим. Мені, наприклад, відомо, що це не остання розмова, там буде ще. Це теж стає потихеньку прозорим і ясним", - заявив він.

Аваков додав, що Медведчук вів переговори з Сурковим, щоб повернутися до влади, користуючись ситуацією на Донбасі.

"Ось ми бачили цю розмову останню. Грудень-місяць, у нас трагічна ситуація, це вже після Іловайська, але перед Дебальцевим. Ці "хі-хі, ха-ха", це вони пропонують 200 людей поміняти на 400. Він цим всім займається, щоб повернутися до влади", - пояснив міністр.

Нагадаємо, минулого тижня у ЗМІ оприлюднили нібито запис розмови між Медведчуком і Сурковим, яка відбулася у 2014 році. Тоді вони обговорювали постачання електроенергії в Крим і обмін полоненими на Донбасі.