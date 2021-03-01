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Аваков про запис розмови Медведчука-Суркова: це не останній, будуть ще

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 19:27
Аваков про запис розмови Медведчука-Суркова: це не останній, будуть ще Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував публікацію запису нібито розмови Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова. За словами міністра, це не останній запис їх розмов.

Про це йшлося в інтерв'ю Авакова для ТСН.

"Якісь добрі люди взяли й опублікували цю його розмову з Сурковим. Мені, наприклад, відомо, що це не остання розмова, там буде ще. Це теж стає потихеньку прозорим і ясним", - заявив він.

Аваков додав, що Медведчук вів переговори з Сурковим, щоб повернутися до влади, користуючись ситуацією на Донбасі.

"Ось ми бачили цю розмову останню. Грудень-місяць, у нас трагічна ситуація, це вже після Іловайська, але перед Дебальцевим. Ці "хі-хі, ха-ха", це вони пропонують 200 людей поміняти на 400. Він цим всім займається, щоб повернутися до влади", - пояснив міністр.

Нагадаємо, минулого тижня у ЗМІ оприлюднили нібито запис розмови між Медведчуком і Сурковим, яка відбулася у 2014 році. Тоді вони обговорювали постачання електроенергії в Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, глава СБУ Іван Баканов розповів, що слідчі спецслужби дослідять цей опублікований запис розмови нібито Медведчука та Суркова. За його словами, цей аудіозапис долучено до кримінальної справи.

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