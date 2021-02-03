Аваков о закрытии каналов Козака: не путайте свободу слова с антиукраинской деятельностью

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на закрытие телеканалов, принадлежащих Тарасу Козаку. Он посоветовал не путать свободу слова с антиукраинской деятельностью.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Материалы, которые легли в основу решения СНБО, вполне достаточными и исчерпывающими. Я хочу предостеречь, не надо путать понятие свободы слова с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора", - заявил министр.

Аваков подчеркнул, что МВД будет четко и в рамках закона выполнять это решение СНБО и указ президента.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что блокировка телеканалов, принадлежащих Козаку, является тщательно подготовленным шагом. Эти медиаресурсы занимались информационным терроризмом.

Как писало РБК-Украина, Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с телеканалами 112, ZIK и NewsOne.

Так, вчера президент Владимир Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, ZIK и NewsOne, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

Кроме того, Минкульт планирует обратиться к YouTube с просьбой заблокировать эти каналы на платформе.