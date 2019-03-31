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Аваков задекларував мільйонні доходи і кілька квартир

Новини » Суспільство    31.03.2019 - 08:48
Аваков задекларував мільйонні доходи і кілька квартир
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков за минулий рік показав понад 12 млн гривень доходів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков за 2018 рік задекларував мільйонні доходи і кілька квартир. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його декларацію на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

В декларації за минулий рік Аваков зазначив більше 12 млн гривень доходів. З цієї суми 919 тис. гривень склала заробітна плата, ще 4,8 млн гривень він отримав у вигляді дивідендів. Сукупна зарплата його дружини становила 4,6 млн гривень.

Крім того, майже 2 млн гривень Аваков і кілька сотень тисяч доларів зберігає на банківських рахунках, а також має готівкові заощадження у різних валютах світу. Він також задекларував дорогоцінні метали на 200 тис. гривень, колекцію творів мистецтва і три квартири у Харкові та Чугуєві. У Києві міністр проживає у готельному номері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК почало повні перевірки наступних 100 декларацій топ-чиновників. Зокрема, перевірять декларації 25 суддів, заступників міністрів, керівників відомств та їх заступників, посадових осіб Фіскальної служби, голів ОДА, обласних та міських рад.

 

Порошенко вніс до декларації ще кілька десятків мільйонів гривень Кіберполіція викрила хакерів, які розсилали листи від імені Авакова
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