Аваков может вернуться. В СН сказали, какую должность может получить экс-министр

Ушедший в отставку с поста главы МВД Арсен Аваков может осенью вернуться в Кабмин на новую должность. В партии "Слуга народа" хотят предложить бывшему министру должность вице-премьера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сделанное им в эфире "Украина 24" .

"Есть предложение, осенью, когда начнется политический сезон, увидеть его (Авакова - ред.) в какой-то ипостаси в команде. Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре. У нас есть много должностей в правительстве, у нас есть 3-4 вице-премьера", - сказал он.

Арахамия отметил, что пока не знает, согласится или нет на это предложение Аваков. "Мы предложим, а он решит, соглашаться или не соглашаться", - добавил глава фракции.