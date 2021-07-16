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Аваков может вернуться. В СН сказали, какую должность может получить экс-министр

Автор: Дмитрий Кузнецов

Ушедший в отставку с поста главы МВД Арсен Аваков может осенью вернуться в Кабмин на новую должность. В партии "Слуга народа" хотят предложить бывшему министру должность вице-премьера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сделанное им в эфире "Украина 24".

"Есть предложение, осенью, когда начнется политический сезон, увидеть его (Авакова - ред.) в какой-то ипостаси в команде. Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре. У нас есть много должностей в правительстве, у нас есть 3-4 вице-премьера", - сказал он.

Арахамия отметил, что пока не знает, согласится или нет на это предложение Аваков. "Мы предложим, а он решит, соглашаться или не соглашаться", - добавил глава фракции.

Напомним, Аваков объявил о своей отставке 13 июля. Он написал заявление об увольнении, опубликовав его в своем Facebook.

Верховная рада проголосовала за отставку Авакова с поста главы МВД утром 15 июля. Ее поддержали более 290 парламентариев.

Отметим, 16 июля депутаты проголосовали за назначение Монастырского главой МВД. В этот же день Зеленский представил его личному составу ведомства.

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правительствоАрсен Аваков