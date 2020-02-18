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Аваков: в Украине расследуют дела по каждому пропавшему на Донбассе

Новости » Политика     18.02.2020 - 17:25
Аваков: в Украине расследуют дела по каждому пропавшему на Донбассе
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

На сегодня идентифицированы более тысячи без вести пропавших на Донбассе

Украинские правоохранители ведут следственные действия по каждому пропавшему на Донбассе. Об этом на встрече с родственниками пленных и рабочей группой по вопросам пропавших без вести на Донбассе Офиса президента заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, Экспертная служба МВД продолжает работу по идентификации тел погибших. На сегодня эксперты уже установили 1830 ДНК - профилей, они принадлежат 1021 человеку.

"Мы ведем следственные действия по каждому человеку, которого считали пропавшим без вести… за помощью обращаются матери погибших с оккупированной территории и из России. Конечно, украинские бойцы в приоритете. Мы должны помочь каждой семье, в которой есть пропавшие без вести или погибшие", - заявил он.

На встрече был представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Геннадий Кузнецов. Он сообщил о договоренностях возобновить поиск без вести пропавших в рамках гуманитарной группы.

Напомним, ранее сообщалось, что контактная группа разрабатывает механизмы для поиска пропавших без вести на Донбассе.

Ранее также сообщалось, что в Красный Крест обратились родственники 750 пропавших без вести на Донбассе.

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Новости Украины Донбасспропавшие без вестиАрсен Аваков
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