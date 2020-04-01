Аваков: Украина начнет возвращаться к нормальной жизни не ранее 15 мая

Украина начнет возвращаться к нормальной жизни после эпидемии коронавируса не ранее 15 мая. Об этом сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

По его словам, на данный момент никто не может точно сказать, когда завершится карантин в стране и будут сняты все ограничения.

"Никто в нашей стране не знает когда завершится эпидемия и отменится карантин - а кто говорит, что знает - врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом... Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами… Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни - не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста", - написал Аваков.

При этом глава МВД отметил, что сейчас ответственный момент атаки эпидемии.

"Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом - можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потер", - сообщил он.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировали 120 новых случаев коронавируса. На данный момент Министерство здравоохранения подтвердило 669 случаев заболевания COVID-19. Наибольшее количество заболеваний выявлено в Киеве -134. Всего в Укаине вирус был зафиксирован в 23 областях и столице.