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Аваков о санкциях против Медведчука: классная ситуация

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 18:31
Аваков о санкциях против Медведчука: классная ситуация Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал ситуацию с введением санкций против народного депутата Виктора Медведчука "классной". И подчеркнул, что доказательства для их введения были убедительными.

Об этом Аваков заявил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Он отметил, что ситуация для введения санкций против каналов так называемой "пятой колонны" возникла еще в начале войны с Россией, но прежний президент Украины Петр Порошенко по неким причинам не делал этого.

"Ситуация классная, вы ж кайфуете? И мне это нравится. Ситуация такого рода санкций и защиты встала с самого начала войны. Но так считали тогда не все", - сказал Аваков.

Напомним, санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко были введены 19 февраля. Причиной санкций является финансирование терроризма.

Среди решений СНБО также поручение вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука". Речь идет нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление".

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