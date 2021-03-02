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Аваков рассказал, как Россия может ответить на санкции против Медведчука

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 12:06
Аваков рассказал, как Россия может ответить на санкции против Медведчука Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украине следует готовиться к ответу Российской Федерации на введенные санкции против народного депутата Виктора Медведчука. Ответ РФ будет состоять в организации провокаций внутри Украины, а также на Донбассе.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью изданию "Гордон".

Министр призвал украинцев готовиться к возможному ответу на санкции со стороны Москвы.

"Россия будет отвечать. Отвечать провокациями, дестабилизациями внутри, организациями бунта, будет проплачивать... Теперь им проплачивать будет труднее внутри страны. Потому что по пятой колонне, как вы сказали, нанесен огромный удар. Сойдет снег - начнутся провокации на фронте, к сожалению", - отметил Аваков.

Он добавил, что не верит в тотальное наступление России.

"Потери будут сокрушительные у них. У нас тоже, к сожалению. Это будет катастрофа и для нас, но это будет катастрофа и для них", - заявил Аваков.

При этом министр заявил, что в МВД готовятся к возможной прямой агрессии со стороны РФ.

"Преимущество позитивное того, что я здесь семь лет, - мы к этому готовы полностью. Вся система готова. Мы четко понимаем, с кем мы имеем дело, как, когда может быть сделано... У нас есть планы: закрытые, открытые, секретные, - тайные приказы - все у нас есть. Мы это ясно понимаем. А дальше - каждый на своем месте. Хорошо ли понимают это депутаты в Раде? Понимают ли это журналисты на телеканалах?", - добавил Аваков.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич заверил, что Украина готова к любому "ответу Путина" на санкции против Медведчука.

Отметим, санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко были введены 19 февраля. Причиной санкций является финансирование терроризма.

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