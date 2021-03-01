UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Аваков рассказал, есть ли у него премьерские амбиции

Автор: Андрей Василюк

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что не может претендовать на пост премьер-министра, так как не выигрывал выборы в Верховную Раду.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"А почему я должен иметь такие претензии? Я что, выиграл выборы? Моя партия пришла номером один или два? Выборы выиграл Зеленский, его партия пришла номером один. Вопрос о премьерстве - это вопрос того, кто выиграл на выборах. Вот так я к этому отношусь", - ответил министр на вопрос о возможных амбициях возглавить правительство.

На уточняющий вопрос, предлагал ли президент Зеленский ему пост премьера, он ответил: "Нет, не предлагал".

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков назвал введение санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK началом освобождения территории Украины. Он также выступил против диалога с Россией.

По словам Авакова, началось освобождение не только Донбасса, но и Крыма.

"Когда мы запретили пророссийские каналы, мы начали освобождение наших территорий, в том числе и Крыма", - сказал он.

В начале февраля Аваков заявил о резком обострении ситуации на Донбассе. По его словам, уже нет никакого мирного процесса, а идет война.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Арсен Аваков
Читайте также
Аваков: когда запретили "каналы Медведчука", началось освобождение Донбасса и Крыма
Аваков об обострении на Донбассе: никакого мирного процесса уже нет
Медведчук будет отвечать за свою историческую роль в событиях на Донбассе, - Аваков
Прогноз погоды