Аваков отреагировал на возможность внесения полка "Азов" в список террористов в США

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что попытка дискредитации спецподразделения Национальной гвардии "Азов" является желанием ослабить позицию украинского государства в мире. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Аваков отмечает, что спецподразделение "Азов" является законным регулярным подразделением Национальной гвардии Украины.

"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения" Азов "воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение" Азов "и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире ", - заявил он.

Напомним, несколько дней назад конгрессмен от штата Нью-Йорк Макс Роуз опубликовал письмо к государственному секретарю Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" вместе с двумя праворадикальными организациями в список террористических организаций. Соответствующее обращение поддержали еще 39 членов американского Конгресса.

В обращении конгрессмены заявили, что полк "Азов" связан с террористом, который устроил стрельбу в новозеландском городе Крайстчерч в марте этого рок.

Отметим, массовые расстрелы в мечетях Крайстчерча произошли 15 марта. Не менее сорока человек погибли на месте происшествия, общее число погибших достигло 51. По обвинению в организации теракта арестован 28-летний австралиец Брентон Харрисон Таррант, который снимал расстрелы на видео и транслировал в прямом эфире в Facebook.