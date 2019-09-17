ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число отравившихся детей в школе в Винницкой области существенно выросло

Новости » Происшествия    17.09.2019 - 08:35
Число отравившихся детей в школе в Винницкой области существенно выросло
Иллюстративное фото (stan.kz)

В результате отравления в Винницкой области пострадали 35 детей

Число пострадавших в результате отравление в Винницкой области выросло до 40, среди них 35 детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Дети отравились в школьной столовой. У пострадавших диагноз - острый гастроэнтероколит.

"В течение 14-16 сентября в инфекционное отделение Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 40 человек (из них 35 детей), принимавших пищу в школьной столовой в СОШ № 2 г.. Козятин", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало о 16 пострадавших в результате отравления в Винницкой области.

Кроме того, сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины, а именно нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Ранее в Черкассах произошло массовое отравление с симптомами кишечной инфекции. В инфекционное отделение больницы госпитализировали 9 человек, в том числе 5 детей в возрасте до 17 лет.

Полиция разыскивает убийцу Джумаева и обнародовала его приметы Появились фото с места убийства боевика в Мариуполе
Новости Украины отравлениешколапреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь