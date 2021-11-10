Аваков опроверг создание партии с Разумковым и обвинил Банковую в фейках. В ОП ответили

"Нет, не правда. Но нам известно, что после испуга и длинного совещания Ермака и Подоляка, ОП принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Разумков… Я не планирую своего участия в партии Дмитрия Разумкова", - уточнил экс-глава МВД.

В то же время, он "пожелал удачи" Дмитрию Разумкову, Владимиру Гройсману, Юлии Тимошенко, Игорю Смешко, Олегу Ляшко, Виталию Кличко и другим - "в работе на Украину на основе профессиональных, а не имитационных действий".

"Придумщикам этого и прочих фейков от Ермака и подоляков - отвечу словами из "Дюны" Фрэнка Герберта: "Страх убивает разум". Не бойтесь! Концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы из которых будете?" - добавил Аваков.

Реакция Банковой

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина также сделал отсылку к роману "Дюна". По его словам, "отставные политики сейчас в Украине стройными рядами ходят к олигархическим структурам за поддержкой, как на Арракис за пряностями", но выглядит это пока скорее смешно.

"Проводить по этому поводу совещания или строить специальную коммуникацию? Разве что посочувствовать олигархам, которых используют для получения дефицитного ресурса - денег и эфирного времени. Государственным структурам точно есть чем заниматься, кроме как следить за стараниями политиков, которые давно все проиграли, вернуться хотя бы в какое-нибудь кресло", - объяснил Подоляк.

Он также отметил, что и олигархическим структурам также должно быть чем сейчас заниматься - в частности, обеспечением своих электростанций достаточным количеством угля и качественными ремонтами, чтобы не было пауз в работе и внезапных "аварий".

"А что касается Арсена Борисовича и других, кто будет продуцировать все больше и больше пустых информационных поводов, чтобы только привлечь к себе внимание, то ответом всегда будет перефразированное классическое: авака брешет, а караван идет. И не надо обид, потому что мы не обижаемся на "поломанные" фамилии и откровенные фейки", - резюмировал советник главы ОП.