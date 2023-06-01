UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Аутсайдер НБА узгодив рекордний контракт із новим тренером, – інсайдер

Фото: Монті Вільямс вилетів із "Фініксом" у другому раунді плей-офф (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Керівництво "Детройт Пістонз" досягло принципової згоди на початок співпраці з колишнім менеджером "Фінікс Санз" Монті Вільямсом.

Про це заявив журналіст Шамс Чаранія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

51-річний фахівець домовився про переїзд у штат Мічиган. Безробітний тренер узгодив із "Пістонз" контракт на 6 років.

За даними Чаранії, Вільямс заробить у "Детройті" 72 млн доларів у випадку повного виконання контрактних зобов'язань. Зарплата на рівні 12 мільйонів на рік дозволить американцю стати найоплачуванішим тренером НБА. Наразі в топі відомостей іде легендарний менеджер "Сан-Антоніо" Грегг Поповіч (11,5 млн "зелених").

Вільямс залишився без роботи в травні. "Фінікс" попрощався з фахівцем після чотирьох сезонів співпраці. Рекорд тренера на чолі "Санз" – 194 перемог, 115 поразок. Головним досягненням Вільямса став вихід у фінал сезону 2020/21 – перший за 10 років для арізонців.

Хто такий Монті Вільямс

Уродженець штату Меріленд, на студентському рівні виступав за "Нотр-Дам Файтінг Айріш". Обраний "Нью-Йорк Нікс" під 24-м номером драфту НБА-1994.

На позиції легкого форварда захищав кольори "Нікс", "Сан-Антоніо", "Денвера", "Орландо" та "Філадельфії". Тренерську кар'єру розпочав у 2005 році з ролі асистента в "Портленді". У 2010-2015 рр. тренував "Нью-Орлеан". Як помічник коуча виграв чемпіонат світу-2014 та Олімпійські ігри-2016 зі збірною США.

У 2022 році був визнаний Тренером року в асоціації. Батько п'яти дітей, дружина Вільямса загинула в 2016-му в автотрощі.

До слова, раніше "Сан-Антоніо" виграв драфт-лотерею НБА в Іллінойсі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол