UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни

Аутсайдер Формули-1 закрив останню вакансію пілота на сезон-2025

Фото: Габріель Бортолето змагається за титул F2 (facebook.com/formula2)
Автор: Антон Федорців

Швейцарська стайня Королеви автоспорту "Кік Заубер" припинить співпрацю з Валттері Боттасом і Чжоу Гуаньюєм по завершенні цьогорічної кампанії чемпіонату світу. Вони претендували на місце, що відійшло лідеру Формули-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

Керівництво останньої команди в Кубку конструкторів вирішило повністю оновити склад гонщиків на сезон-2025. Роль другого пілота дісталася бразильцю Габріелю Бортолето.

Він складе компанію досвідченому Ніко Хюлькенбергу. Німець став підтвердженим гонщиком "Кік Заубера" на наступний рік у рамках співпраці з "Ауді". Стайня повністю трансформується в підрозділ компанії перед сезоном-2026 зі значними змінами регламенту Формули-1.

Бортолето виграв неабияку конкуренцію за місце в пелотоні. На останню вакансію претендувала ціла низка пілотів. Окрім Боттаса та Чжоу, роль бойового пілота "Кік Заубера" могла дістатися німцю Міку Шумахеру чи аргентинцю Колапінто.

Хто такий Габріель Бортолето

Уродженець Сан-Паулу, гонщик команди Формули-2 "Інвікта" та входить до програми розвитку пілотів "Макларена". Торік завоював титул Формули-3.

Автоспортивну кар'єру розпочав із картингу в 7-річному віці. У 2020 році приєднався до італійської Формули-4. Пізніше виступав у регіональних Формулах Європи та Азії, бразильській Stock Car Pro Series. Цьогоріч дебютував під егідою F2, а у вересні проїхав тести за кермом "Макларена" сезону-2022.

Наразі йде першим у загальному заліку пілотів серії, набравши 169,5 очок. Здобув перемоги в Шпільберзі та Монці, завоював 2 поули, 5 разів зійшов на подіум і проїхав 2 найшвидших кола.

До слова, раніше Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Сан-Паулу з 17-ї позиції на старті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
AudiФормула-1