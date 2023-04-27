Аутсайдер Формули-1 переманив функціонера "Феррарі" на роль керівника
Італійська стайня Королівських автоперегонів "Альфа Таурі" анонсувала кадрові зміни на капітанському містку після сезону-2023. Франц Тост піде з посади боса команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.
67-річний фахівець проводить останній рік на чолі "Альфа Таурі". Він обійняв посаду ще в 2006-му, коли концерн "Ред Булл" викупив "Мінарді" та зробив її своєю резервною командою.
Тоста замінить спортивний директор "Феррарі" Лоран Мекіс. Французький менеджер колись працював у Фаенці. Він прийшов у часи "Мінарді" та залишився в "Торо Россо" (колишня назва "Альфа Таурі" – ред.) після експанії "Ред Булла" до F1. Мекіс був гоночним інженером і керівником інженерного штабу, поки не перейшов до ФІА.
Функціонер за кілька років просунувся кар'єрною драбиною у Міжнародній автомобільній федерації. Він навіть був претендентом на місце гоночного директора Формули-1 після смерті Чарлі Вайтінга. Однак, Мекіс натомість прийняв пропозицію "Феррарі".
У нинішньому сезоні "Альфа Таурі" завоювала лише 1 очко на трьох етапах чемпіонату. Юкі Цунода зумів фінішувати на 10-й сходинці Гран-прі Австралії. Торік у Кубку конструкторів стайня набрала 35 пунктів і випередила лише "Вільямс".
NEWS: change at the top as our Team Principal Franz Tost will step down at the end of the year.— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) April 26, 2023
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До слова, напередодні Формула-1 затвердила новий формат етапів зі спринтерськими гонками.
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