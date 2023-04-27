Аутсайдер Формулы-1 переманил функционера "Феррари" на роль руководителя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

67-летний специалист проводит последний год во главе "Альфа Таури". Он вступил в должность еще в 2006-м, когда концерн "Ред Булл" выкупил "Минарди" и сделал ее резервной командой.

Тоста заменит спортивный директор "Феррари" Лоран Мекис. Французский менеджер когда-то работал в Фаенке. Он пришел во времена "Минарди" и остался в "Торо Россо" (бывшее название "Альфа Таури" – ред.) после экспании "Ред Булла" в F1. Мекис был гоночным инженером и руководителем инженерного штаба, пока не перешел в ФИА.

Функционер через несколько лет продвинулся по карьерной лестнице в Международной автомобильной федерации. Он даже был претендентом на место гоночного директора Формулы-1 после смерти Чарли Уайтинга. Однако Мекис предпочел предложение "Феррари".

В нынешнем сезоне "Альфа Таури" завоевала всего 1 очко на трех этапах чемпионата. Юки Цунода сумел финишировать на 10-й строчке Гран-при Австралии. В прошлом году в Кубке конструкторов конюшня набрала 35 пунктов и опередила только "Уильямс".