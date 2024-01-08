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Australian Open: Ястремська та ще п'ять українців отримали розклад матчів кваліфікації

Фото: Даяна Ястремська повинна пройти трьох суперників (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Шістка вітчизняних тенісистів на чолі з Даяною Ястремською візьмуть старт у Відкритому чемпіонаті Австралії на стадії кваліфікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад змагань.

Перші поєдинки українці зіграють 9-10 січня. Першими вступлять у боротьбу представники в чоловічому розряді – Ілля Марченко та Віталій Сачко.

Суперником першого 9 січня стане боснієць Нерман Фатіч. Натомість другий наступного дня зустрінеться з казахом Денісом Євсеєвим. 10 січня приєднаються до змагань і четверо вітчизняних тенісисток.

Балканський бар'єр "виставили" і перед Ястремською – хорватку Леу Бошковіч. Тим часом Дарія Снігур протистоятиме австрійці Сіньї Краус, а Юлія Стародубцева зустрінеться з аргентинкою Мартіною Капурро-Табордою. Катаріні Завацькій же випало зустрітися з француженкою Армоні Тан.

Для виходу в основну сітку Australian Open-2024 кожному з українців доведеться здолати трьох суперників. Переможці кваліфікації матимуть змогу приєднатися до співвітчизників у 1/64 фіналу мейджора. Там опинилися Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк.

Розклад матчів українських тенісистів у першому раунді кваліфікації Australian Open-2024:

  • Марченко – Фатіч, 9 січня, не раніше 06:00
  • Євсеєв – Сачко, 10 січня, не раніше 01:00
  • Краус – Снігур, 10 січня, не раніше 01:00
  • Стародубцева – Капурро-Таборда, 10 січня, не раніше 01:00
  • Ястремська – Бошковіч, 10 січня, не раніше 01:00
  • Тан – Завацька, 10 січня, не раніше 01:00

До слова, напередодні Світоліна програла фінал Окленда американці Гауфф.

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Australian OpenДаяна ЯстремськаТеннис