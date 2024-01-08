Australian Open: Ястремська та ще п'ять українців отримали розклад матчів кваліфікації
Шістка вітчизняних тенісистів на чолі з Даяною Ястремською візьмуть старт у Відкритому чемпіонаті Австралії на стадії кваліфікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад змагань.
Перші поєдинки українці зіграють 9-10 січня. Першими вступлять у боротьбу представники в чоловічому розряді – Ілля Марченко та Віталій Сачко.
Суперником першого 9 січня стане боснієць Нерман Фатіч. Натомість другий наступного дня зустрінеться з казахом Денісом Євсеєвим. 10 січня приєднаються до змагань і четверо вітчизняних тенісисток.
Балканський бар'єр "виставили" і перед Ястремською – хорватку Леу Бошковіч. Тим часом Дарія Снігур протистоятиме австрійці Сіньї Краус, а Юлія Стародубцева зустрінеться з аргентинкою Мартіною Капурро-Табордою. Катаріні Завацькій же випало зустрітися з француженкою Армоні Тан.
Для виходу в основну сітку Australian Open-2024 кожному з українців доведеться здолати трьох суперників. Переможці кваліфікації матимуть змогу приєднатися до співвітчизників у 1/64 фіналу мейджора. Там опинилися Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк.
Розклад матчів українських тенісистів у першому раунді кваліфікації Australian Open-2024:
- Марченко – Фатіч, 9 січня, не раніше 06:00
- Євсеєв – Сачко, 10 січня, не раніше 01:00
- Краус – Снігур, 10 січня, не раніше 01:00
- Стародубцева – Капурро-Таборда, 10 січня, не раніше 01:00
- Ястремська – Бошковіч, 10 січня, не раніше 01:00
- Тан – Завацька, 10 січня, не раніше 01:00
До слова, напередодні Світоліна програла фінал Окленда американці Гауфф.
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