ua en ru
Пн, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Australian Open: Ястремская и еще пять украинцев получили расписание матчей квалификации

Мельбурн, Понедельник 08 января 2024 13:06
UA EN RU
Australian Open: Ястремская и еще пять украинцев получили расписание матчей квалификации Фото: Даяна Ястремская должна пройти троих соперников (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Шестерка отечественных теннисистов во главе с Даяной Ястремской будут стартовать в Открытом чемпионате Австралии на стадии квалификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание соревнований.

Первые поединки украинцы сыграют 9-10 января. Первыми вступят в борьбу представители в мужском разряде – Илья Марченко и Виталий Сачко.

Соперником первого 9 января станет боснец Нерман Фатич. В свою очередь второй на следующий день встретится с казахом Денисом Евсеевым. 10 января присоединятся к соревнованиям и четверо отечественных теннисисток.

Балканский барьер "выставили" и перед Ястремской – хорватку Леу Бошкович. Тем временем Дария Снигур будет противостоять австрийке Синьи Краус, а Юлия Стародубцева встретится с аргентинкой Мартиной Капурро-Табордой. Катарине Завацкой же выпало встретиться с француженкой Армони Тан.

Для выхода в основную сетку Australian Open-2024 каждому из украинцев придется одолеть троих соперников. Победители квалификации смогут присоединиться к соотечественникам в 1/64 финала мэйджора. Туда попали Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк.

Расписание матчей украинских теннисистов в первом раунде квалификации Australian Open-2024:

  • Марченко – Фатич, 9 января, не раньше 06:00
  • Евсеев – Сачко, 10 января, не раньше 01:00
  • Краус – Снигур, 10 января, не раньше 01:00
  • Стародубцева - Капурро-Таборда, 10 января, не раньше 01:00
  • Ястремская – Бошкович, 10 января, не раньше 01:00
  • Тан – Завацкая, 10 января, не раньше 01:00

К слову, накануне Свитолина проиграла финал Окленда американке Гауфф.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Australian Open Даяна Ястремская Теннис
NEWS
Взрывы, пуски "Кинжалов", крылатые ракеты и баллистика. Что известно об атаке РФ по Украине
Взрывы, пуски "Кинжалов", крылатые ракеты и баллистика. Что известно об атаке РФ по Украине
DAILY
Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют