Australian Open: Ястремская и еще пять украинцев получили расписание матчей квалификации

Шестерка отечественных теннисистов во главе с Даяной Ястремской будут стартовать в Открытом чемпионате Австралии на стадии квалификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание соревнований .

Первые поединки украинцы сыграют 9-10 января. Первыми вступят в борьбу представители в мужском разряде – Илья Марченко и Виталий Сачко.

Соперником первого 9 января станет боснец Нерман Фатич. В свою очередь второй на следующий день встретится с казахом Денисом Евсеевым. 10 января присоединятся к соревнованиям и четверо отечественных теннисисток.

Балканский барьер "выставили" и перед Ястремской – хорватку Леу Бошкович. Тем временем Дария Снигур будет противостоять австрийке Синьи Краус, а Юлия Стародубцева встретится с аргентинкой Мартиной Капурро-Табордой. Катарине Завацкой же выпало встретиться с француженкой Армони Тан.

Для выхода в основную сетку Australian Open-2024 каждому из украинцев придется одолеть троих соперников. Победители квалификации смогут присоединиться к соотечественникам в 1/64 финала мэйджора. Туда попали Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк.

Расписание матчей украинских теннисистов в первом раунде квалификации Australian Open-2024: