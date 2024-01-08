Australian Open: Ястремская и еще пять украинцев получили расписание матчей квалификации
Шестерка отечественных теннисистов во главе с Даяной Ястремской будут стартовать в Открытом чемпионате Австралии на стадии квалификации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание соревнований.
Первые поединки украинцы сыграют 9-10 января. Первыми вступят в борьбу представители в мужском разряде – Илья Марченко и Виталий Сачко.
Соперником первого 9 января станет боснец Нерман Фатич. В свою очередь второй на следующий день встретится с казахом Денисом Евсеевым. 10 января присоединятся к соревнованиям и четверо отечественных теннисисток.
Балканский барьер "выставили" и перед Ястремской – хорватку Леу Бошкович. Тем временем Дария Снигур будет противостоять австрийке Синьи Краус, а Юлия Стародубцева встретится с аргентинкой Мартиной Капурро-Табордой. Катарине Завацкой же выпало встретиться с француженкой Армони Тан.
Для выхода в основную сетку Australian Open-2024 каждому из украинцев придется одолеть троих соперников. Победители квалификации смогут присоединиться к соотечественникам в 1/64 финала мэйджора. Туда попали Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк.
Расписание матчей украинских теннисистов в первом раунде квалификации Australian Open-2024:
- Марченко – Фатич, 9 января, не раньше 06:00
- Евсеев – Сачко, 10 января, не раньше 01:00
- Краус – Снигур, 10 января, не раньше 01:00
- Стародубцева - Капурро-Таборда, 10 января, не раньше 01:00
- Ястремская – Бошкович, 10 января, не раньше 01:00
- Тан – Завацкая, 10 января, не раньше 01:00
К слову, накануне Свитолина проиграла финал Окленда американке Гауфф.
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