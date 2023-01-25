ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Australian Open: Лінетт і Сабаленка поповнили список півфіналісток турніру

Новость на русском →
Мельбурн, Середа 25 січня 2023 09:29
Australian Open: Лінетт і Сабаленка поповнили список півфіналісток турніру Фото: Магда Лінетт (крайня ліворуч) уперше гратиме в півфіналі "Великого шолома" (facebook.com/WTA)
Автор: Антон Федорців

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу визначилися ще дві учасниці стадії 1/2 фіналу. Ними стали полька Магда Лінетт і білоруська тенісистка Аріна Сабаленка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Australian Open-2023, 1/4 фіналу, жінки

Плішкова – Лінетт – 0:2 (3:6, 5:7)

Сабаленка – Векіч – 2:0 (6:3, 6:2)

Польська тенісистка в двох сетах здолала чешку Плішкову. Розпочали суперниці з обміну брейками, а далі зосередилися на власних подачах. Однак, у середині партії Лінетт ще раз здобула пункт під час подачі опонентки та холоднокровно закрила сет.

Запеклішою була боротьба в другому сеті. Плішкова та Лінетт почергово брали гейми на власних подачах і намагалися максимально опиратися на чужих. Як наслідок, після десяти геймів рахунок був рівний (5:5), але до тай-брейку справа не дійшла. Полька ззовні легко оформила брейк і тут же закрила гейм, сет і матч на власній подачі.

Тим часом білоруска з хорваткою Векіч з'ясовували взаємини майже 2 години. У середині першої партії вони обмінялися брейками. Ключовий момент настав у сьомому геймі. За рахунку 3:3 Сабаленка відіграла 3 брейк-пойнти балканки, виграла свою подачу, а за нею і пункт на подачі Векіч.

Дотиснувши хорватську тенісистку в першому сеті, білоруска надупевнено розпочала другу партію. Сабаленка з двома брейками забезпечила комфортну перевагу (3:0), а далі обмінялася брейками з Векіч. Після цього епізоду п'ята сіяна на турнірі стабілізувала ситуацію і спокійно довела матч до перемоги на власних подачах.

У півфіналі переможниці середи зустрінуться між собою. Поєдинок Лінетт – Сабаленко відбудеться 26 січня. За другу путівку до фіналу позмагаються Рибакіна з Казахстану та білоруска Азаренка.

До слова, напередодні Рибакіна та Азаренка вийшли в півфінал Australian Open у жіночому турнірі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Australian Open Теннис
NEWS
Понад 900 окупантів, літак та десятки техніки: Генштаб назвав втрати Росії
Понад 900 окупантів, літак та десятки техніки: Генштаб назвав втрати Росії
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон