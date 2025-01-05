Australian Open 2025. Костюк, Свитолина и другие украинки получат рекордные призовые: назвали точные суммы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Общий призовой фонд составит 96,5 млн австралийских долларов (примерно - 60 млн долларов США). Это почти на 12% больше, чем в 2024 году.

Победители мужского и женского одиночных разрядов получат в этом году по 3,5 млн австралийских долларов (2,2 млн долларов США) каждый. Призовые также увеличатся на всех стадиях турнира.

В целом за последние десять лет размер призового фонда соревнования вырос на 119%. В 2015-м он составлял 44 млн австралийских долларов.

Призовые Australian Open по раундам (в австралийских долларах*)

Квалификация (мужчины и женщины)

Первый круг - A$ 35 000

- A$ 35 000 Второй круг - A$ 49 000

- A$ 49 000 Третий круг - A$ 72 000

Одиночный разряд (мужчины и женщины)

1/64 финала - A$ 132 000

- A$ 132 000 1/32 финала - A$ 200 000

- A$ 200 000 1/16 финала - A$ 290 000

- A$ 290 000 1/8 финала - A$ 420 000

- A$ 420 000 Четвертьфинал - A$ 665 000

- A$ 665 000 Полуфинал - A$ 1 100 000

- A$ 1 100 000 Финалист - A$ 1 900 000

- A$ 1 900 000 Победитель - A$ 3 500 000

Парный разряд (мужчины и женщины - на пару)

1/32 финала - A$ 40 000

- A$ 40 000 1/16 финала - A$ 58 000

- A$ 58 000 1/8 финала - A$ 82 000

- A$ 82 000 Четвертьфинал - A$ 142 000

- A$ 142 000 Полуфинал - A$ 250 000

- A$ 250 000 Финалисты - A$ 440 000

- A$ 440 000 Победители - A$ 810 000

Смешанный парный разряд (на пару)

Первый раунд - A$ 6 250

- A$ 6 250 1/8 финала - A$ 12 000

- A$ 12 000 Четвертьфинал - A$ 24 000

- A$ 24 000 Полуфинал - A$ 45 000

- A$ 45 000 Финалисты - A$ 85 000

- A$ 85 000 Победители - A$ 150 000

*Один Австралийский доллар - 0,62 доллара США

Фото: Центральный корт арены "Мельбурн-Парк", на котором состоятся финальные матчи (x.com/australianopen)

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