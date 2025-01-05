Australian Open 2025. Костюк, Свитолина и другие украинки получат рекордные призовые: назвали точные суммы
Организаторы первого теннисного мэйджора 2025 года - Открытого чемпионата Австралии - назвали суммы призовых, которые получат участники турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Общий призовой фонд составит 96,5 млн австралийских долларов (примерно - 60 млн долларов США). Это почти на 12% больше, чем в 2024 году.
Победители мужского и женского одиночных разрядов получат в этом году по 3,5 млн австралийских долларов (2,2 млн долларов США) каждый. Призовые также увеличатся на всех стадиях турнира.
В целом за последние десять лет размер призового фонда соревнования вырос на 119%. В 2015-м он составлял 44 млн австралийских долларов.
Призовые Australian Open по раундам (в австралийских долларах*)
Квалификация (мужчины и женщины)
- Первый круг - A$ 35 000
- Второй круг - A$ 49 000
- Третий круг - A$ 72 000
Одиночный разряд (мужчины и женщины)
- 1/64 финала - A$ 132 000
- 1/32 финала - A$ 200 000
- 1/16 финала - A$ 290 000
- 1/8 финала - A$ 420 000
- Четвертьфинал - A$ 665 000
- Полуфинал - A$ 1 100 000
- Финалист - A$ 1 900 000
- Победитель - A$ 3 500 000
Парный разряд (мужчины и женщины - на пару)
- 1/32 финала - A$ 40 000
- 1/16 финала - A$ 58 000
- 1/8 финала - A$ 82 000
- Четвертьфинал - A$ 142 000
- Полуфинал - A$ 250 000
- Финалисты - A$ 440 000
- Победители - A$ 810 000
Смешанный парный разряд (на пару)
- Первый раунд - A$ 6 250
- 1/8 финала - A$ 12 000
- Четвертьфинал - A$ 24 000
- Полуфинал - A$ 45 000
- Финалисты - A$ 85 000
- Победители - A$ 150 000
*Один Австралийский доллар - 0,62 доллара США
Фото: Центральный корт арены "Мельбурн-Парк", на котором состоятся финальные матчи (x.com/australianopen)
Открытый чемпионат Австралии-2025: кто будет играть от Украины
Матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии состоятся с 6 по 12 января. Игры основного турнира пройдут с 12 по 26 января.
Украину на турнире в Мельбурне представят:
- Марта Костюк (основная сетка + парный турнир)
- Элина Свитолина (основная сетка)
- Даяна Ястремская (основная сетка)
- Ангелина Калинина (основная сетка + парный турнир)
- Юлия Стародубцева (основная сетка)
- Дарья Снигур (квалификация)
- Анастасия Соболева (квалификация)
- Людмила Киченок (парный турнир)
- Надежда Киченок (парный турнир)
Ранее спрогнозировали, на каких топ-соревнованиях украинцы будут зажигать в 2025 году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.