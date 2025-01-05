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Australian Open 2025. Костюк, Свитолина и другие украинки получат рекордные призовые: назвали точные суммы

Мельбурн, Воскресенье 05 января 2025 13:17
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Australian Open 2025. Костюк, Свитолина и другие украинки получат рекордные призовые: назвали точные суммы Фото: Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Организаторы первого теннисного мэйджора 2025 года - Открытого чемпионата Австралии - назвали суммы призовых, которые получат участники турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Общий призовой фонд составит 96,5 млн австралийских долларов (примерно - 60 млн долларов США). Это почти на 12% больше, чем в 2024 году.

Победители мужского и женского одиночных разрядов получат в этом году по 3,5 млн австралийских долларов (2,2 млн долларов США) каждый. Призовые также увеличатся на всех стадиях турнира.

В целом за последние десять лет размер призового фонда соревнования вырос на 119%. В 2015-м он составлял 44 млн австралийских долларов.

Призовые Australian Open по раундам (в австралийских долларах*)

Квалификация (мужчины и женщины)

  • Первый круг - A$ 35 000
  • Второй круг - A$ 49 000
  • Третий круг - A$ 72 000

Одиночный разряд (мужчины и женщины)

  • 1/64 финала - A$ 132 000
  • 1/32 финала - A$ 200 000
  • 1/16 финала - A$ 290 000
  • 1/8 финала - A$ 420 000
  • Четвертьфинал - A$ 665 000
  • Полуфинал - A$ 1 100 000
  • Финалист - A$ 1 900 000
  • Победитель - A$ 3 500 000

Парный разряд (мужчины и женщины - на пару)

  • 1/32 финала - A$ 40 000
  • 1/16 финала - A$ 58 000
  • 1/8 финала - A$ 82 000
  • Четвертьфинал - A$ 142 000
  • Полуфинал - A$ 250 000
  • Финалисты - A$ 440 000
  • Победители - A$ 810 000

Смешанный парный разряд (на пару)

  • Первый раунд - A$ 6 250
  • 1/8 финала - A$ 12 000
  • Четвертьфинал - A$ 24 000
  • Полуфинал - A$ 45 000
  • Финалисты - A$ 85 000
  • Победители - A$ 150 000

*Один Австралийский доллар - 0,62 доллара США

Australian Open 2025. Костюк, Свитолина и другие украинки получат рекордные призовые: назвали точные суммы

Фото: Центральный корт арены "Мельбурн-Парк", на котором состоятся финальные матчи (x.com/australianopen)

Открытый чемпионат Австралии-2025: кто будет играть от Украины

Матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии состоятся с 6 по 12 января. Игры основного турнира пройдут с 12 по 26 января.

Украину на турнире в Мельбурне представят:

  • Марта Костюк (основная сетка + парный турнир)
  • Элина Свитолина (основная сетка)
  • Даяна Ястремская (основная сетка)
  • Ангелина Калинина (основная сетка + парный турнир)
  • Юлия Стародубцева (основная сетка)
  • Дарья Снигур (квалификация)
  • Анастасия Соболева (квалификация)
  • Людмила Киченок (парный турнир)
  • Надежда Киченок (парный турнир)

Ранее спрогнозировали, на каких топ-соревнованиях украинцы будут зажигать в 2025 году.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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