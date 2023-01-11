Australian Open-2023: Снігур і Завацька зачохлили ракетки в кваліфікації

Australian Open-2023, кваліфікація, 2-й раунд, жінки

Снігур – Фрухвіртова – 1:2 (7:5, 6:7, 3:6)

Завацька – Андреєва – 1:2 (6:4, 3:6, 2:6)

Справжні гойдалки були в Снігур у дебюті. Юна тенісистка впродовж першої партії тричі обмінялася брейками з чешкою Фрухвіртовою. Та в найвідповідальніший момент (рахунок 6:5 на користь українки) ще раз взяла подачу суперниці та виграла перший сет.

Друга партія спершу здалася легкою прогулянкою для Снігур. Із трьома брейками вона надупевнено повела (5:1). Та тут розпочалися проблеми. Українка поступилася на своїй подачі, а далі "під нуль" програла на подачі Фрухвіртової. Зрештою, чешка взяла п'ять геймів поспіль. Тим не менше, 20-річна Снігур не здалася – оформила брейк, але програла скорочений гейм.

Початок вирішального сету для української тенісистки склався непогано. Вона відповідала на всі випади Фрухвіртової, тож до середини партії ситуація була рівною (3:3). Та сил на фінальний ривок більше залишилося в 17-річної чешки. Вона "під нуль" взяла дві свої подачі та впевнено закрила сет, а з ним – і матч.

Усі три партії довелося провести на корті Завацькій. У принциповому протистоянні з росіянкою Андреєвою вона стартувала невдало. Та після двох програних у дебюті геймів українка взяла п'ять поспіль із трьома брейками та холоднокровно завершила сет на власній подачі.

А ось у другій партії відвоювати стартовий гандикап російської тенісистки Завацька не змогла. Вона лише підсолодила гіркоту невдачі трьома взятими на власній подачі геймами. Хоча в середині партії був момент, коли українка могла повернутися до гри – за рахунку 2:3 Завацька була на порозі брейку, та з чотирьох спроб його так і не реалізувала.

Третій сет розпочався з 17-хвилинного (!) гейму на подачі представниці України. Завацька змогла відбитися і повела в рахунку. Та Андреєва таки оформила два брейки згодом. Зрештою, саме росіянка побореться за путівки в основну сітку Australian Open.