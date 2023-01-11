Australian Open-2023: Снигур и Завацкая зачехлили ракетки в квалификации

Australian Open-2023, квалификация, 2-й раунд, женщины

Снигур – Фрухвиртова – 1:2 (7:5, 6:7, 3:6)

Завацкая – Андреева – 1:2 (6:4, 3:6, 2:6)

Настоящие качели были у Снигур в дебюте. Юная теннисистка в течение первой партии трижды обменялась брейками с чешкой Фрухвиртовой. Но в самый ответственный момент (счет 6:5 в пользу украинки) еще раз взяла подачу соперницы и выиграла первый сет.

Вторая партия сначала показалась легкой прогулкой для Снигур. С тремя брейками она сверхуверенно повела (5:1). Здесь начались проблемы. Украинка уступила на своей подаче, а дальше "под ноль" проиграла на подаче Фрухвиртовой. В конце концов чешка взяла пять геймов подряд. Тем не менее, 20-летняя Снигур не сдалась – оформила брейк, но проиграла сокращенный гейм.

Начало решающего сета для украинской теннисистки сложилось неплохо. Она отвечала на все выпады Фрухвиртовой, так что к середине партии ситуация была равной (3:3). Но сил на финальный рывок больше осталось у 17-летней чешки. Она "под ноль" взяла две свои подачи и уверенно закрыла сет, а с ним – и матч.

Все три партии пришлось провести на корте и Завацкой. В принципиальном противостоянии с россиянкой Андреевой она стартовала неудачно. Однако после двух проигранных в дебюте геймов украинка взяла пять подряд с тремя брейками и хладнокровно завершила сет на собственной подаче.

А вот во второй партии отвоевать стартовый гандикап российской теннисистки Завацкая не смогла. Она лишь подсластила горечь неудачи тремя взятыми на собственной подаче геймами. Хотя в середине партии был момент, когда украинка могла вернуться в игру – при счете 2:3 Завацкая была на пороге брейка, но с четырех попыток его так и не реализовала.

Третий сет начался с 17-минутного (!) гейма на подаче представительницы Украины. Завацкая смогла отбиться и повела в счете. Но Андреева все же оформила два брейка со временем. В конце концов, именно россиянка сразится за путевку в основную сетку Australian Open.