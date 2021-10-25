Аукцион для импорта электроэнергии из России и Беларуси состоится по резервному механизму, - "Укрэнерго"
НЭК "Укрэнерго" проведет аукцион по доступу к межгосударственным сетям для импорта электроэнергии из России и Беларуси по резервному механизму.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
"О порядке восстановления месячных аукционов по резервному механизму будет сообщено дополнительно", - сообщили в компании.
24 октября "Укрэнерго" заявила об отмене аукциона по доступу к межгосударственным сетям для импорта из России и Беларуси.
Основанием стало постановление Окружного админсуда об остановке нового порядка проведения аукционов для распределения доступа к сетям для экспорта электроэнергии в страны Европы.
В "Укрэнерго" отметили, что решение суда не повлияет на распределение доступа к сетям для импорта и экспорта электроэнергии.
Как сообщалось, Министерство энергетики будет делать все для того, чтобы не допустить возвращения импорта электроэнергии из России и Беларуси.