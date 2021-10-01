Аудитор ЕС назвал Украину самой коррумпированной в Европе. В МИД отреагировали на заявление

По словам представителя МИД, Украина на протяжении последних трех лет достигла немалого прогресса в сфере развития антикоррупционной архитектуры.

"Такая работа предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, нашими обязательствами по меморандуму с Международным валютным фондом и Планом действий по либерализации визового режима между Украиной и ЕС. А главное: борьба с коррупцией - абсолютный запрос украинского общества и безусловный приоритет президента Украины Владимира Зеленского", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что пока трудно не заметить достигнутые Украиной результаты.

"Несколько примеров: украинская власть запустила деятельность Высшего антикоррупционного суда, "перезагрузила" Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение, усилила защиту обличителей коррупции, закрыла ряд пробелов в законодательстве, чтобы повысить эффективность антикоррупционного контроля", - пояснил Николенко.

Спикер МИД указал, что такой результат стал возможным, в том числе, благодаря поддержке Европейского Союза, за что страна благодарна европейским партнерам.

"Курс на полное искоренение коррупции не изменить. Впереди много работы, чтобы навсегда ликвидировать целые коррупционные экосистемы, формировавшиеся десятилетиями", - отметил Николенко.

Он также отметил важность подхода к рекомендациям Евросоюза, с которыми планируется и в дальнейшем работать в интересах украинского народа, а среди ближайших шагов - принятие Антикоррупционной стратегии на период до 2025 года.

"Важный момент. Накануне очередного саммита Украина-ЕС мы наблюдаем активизацию публичной риторики от некоторых европейских сил. Хочется верить, что местами оторвана от реальности критика о недостаточном уровне реформ не имеет целью замаскировать нежелание двигаться дальше на пути европейской интеграции нашего государства", - резюмировал Николенко.

Он также добавил, что на кону не только выполнение Украиной своих обязательств, но и способность ЕС последовательно соблюсти свою позицию.