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Аудитор ЕС назвал Украину самой коррумпированной в Европе. В МИД отреагировали на заявление

Новина українською →
Украина, Пятница 01 октября 2021 15:06
Аудитор ЕС назвал Украину самой коррумпированной в Европе. В МИД отреагировали на заявление Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (twitter.com.OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский аудитор Юхан Партс позволил себе сделать несколько публичных оценочных суждений об антикоррупционном треке в Украине. Однако мы должны сначала понимать, что доклад покрывает 2016-2019 годы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По словам представителя МИД, Украина на протяжении последних трех лет достигла немалого прогресса в сфере развития антикоррупционной архитектуры.

"Такая работа предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, нашими обязательствами по меморандуму с Международным валютным фондом и Планом действий по либерализации визового режима между Украиной и ЕС. А главное: борьба с коррупцией - абсолютный запрос украинского общества и безусловный приоритет президента Украины Владимира Зеленского", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что пока трудно не заметить достигнутые Украиной результаты.

"Несколько примеров: украинская власть запустила деятельность Высшего антикоррупционного суда, "перезагрузила" Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение, усилила защиту обличителей коррупции, закрыла ряд пробелов в законодательстве, чтобы повысить эффективность антикоррупционного контроля", - пояснил Николенко.

Спикер МИД указал, что такой результат стал возможным, в том числе, благодаря поддержке Европейского Союза, за что страна благодарна европейским партнерам.

"Курс на полное искоренение коррупции не изменить. Впереди много работы, чтобы навсегда ликвидировать целые коррупционные экосистемы, формировавшиеся десятилетиями", - отметил Николенко.

Он также отметил важность подхода к рекомендациям Евросоюза, с которыми планируется и в дальнейшем работать в интересах украинского народа, а среди ближайших шагов - принятие Антикоррупционной стратегии на период до 2025 года.

"Важный момент. Накануне очередного саммита Украина-ЕС мы наблюдаем активизацию публичной риторики от некоторых европейских сил. Хочется верить, что местами оторвана от реальности критика о недостаточном уровне реформ не имеет целью замаскировать нежелание двигаться дальше на пути европейской интеграции нашего государства", - резюмировал Николенко.

Он также добавил, что на кону не только выполнение Украиной своих обязательств, но и способность ЕС последовательно соблюсти свою позицию.

Напомним, недавно Европейский аудитор Юхан Партс в интервью одному из украинских изданий заявил, что в Украине коррупция несравнима ни с одной из стран-членов ЕС.

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Евросоюз Украина коррупция Европа
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