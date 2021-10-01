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Аудитор ЄС назвав Україну найкорумпованішою в Європі. У МЗС відреагували на заяву

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 15:06
Аудитор ЄС назвав Україну найкорумпованішою в Європі. У МЗС відреагували на заяву Фото: пресс-екретар МЗС України Олег Ніколенко (twitter.com.OlegNikolenko)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський аудитор Юхан Партс дозволив собі зробити кілька публічних оцінювальних суджень про антикорупційний трек в Україні. Однак маємо спочатку розуміти, що доповідь покриває 2016-2019 роки.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За словами речника МЗС, Україна впродовж останніх трьох років досягла чималого прогресу в сфері розбудови антикорупційної архітектури.

"Така робота передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, нашими зобов’язаннями за меморандумом з Міжнародним валютним фондом та Планом дій з лібералізації візового режиму між Україною та ЄС. А головне: боротьба з корупцією - абсолютний запит українського суспільства та безумовний пріоритет президента України Володимира Зеленського", - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що наразі важко не помітити досягнуті Україною результати.

"Кілька прикладів: українська влада запустила діяльність Вищого антикорупційного суду, "перезавантажила" Національне агентство з питань запобігання корупції, повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, посилила захист викривачів корупції, закрила низку прогалин в законодавстві, аби підвищити ефективність актикорупційного контролю", - пояснив Ніколенко.

Спікер МЗС вказав, що такий результат став можливим у тому числі завдяки підтримці Європейського Союзу, за що країна дякує європейським партнерам.

"Курс на повне викорінення корупції не змінити. Попереду багато роботи, аби назавжди ліквідувати цілі корупційні екосистеми, що формувалися десятиліттями", - зазначив Ніколенко.

Він також наголосив на важливості підходу до рекомендацій Євросоюзу, з якими планується і надалі працювати в інтересах українського народу, а серед найближчих кроків - ухвалення Антикорупційної стратегії на період до 2025 року.

"Важливий момент. Напередодні чергового саміту Україна-ЄС ми спостерігаємо активізацію публічної риторики від деяких європейських сил. Хочеться вірити, що подекуди відірвана від реальності критика про недостатній рівень реформ не має на меті замаскувати небажання рухатися далі на шляху європейської інтеграції нашої держави", - резюмував Ніколенко.

Він також додав, що на кону не лише виконання Україною своїх зобов’язань, але і здатність ЄС послідовно дотриматися своєї позиції.

Нагадаємо, нещодавно європейський аудитор Юхан Партс в інтерв'ю одному з українських видань заявив, що в Україні корупція непорівнювана з жодною з країн-членів ЄС.

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