Audi показала новий універсал A6 Avant: опубліковане перше офіційне фото

Заявлено, що 4 березня Audi представить новий A6 Avant. Оскільки прем'єра електричного універсала вже пройшла, то йдеться про версію з ДВЗ на платформі Premium Platform Combustion (PPC). У салоні авто з'явиться так звана цифрова сцена – кластер із трьох дисплеїв. А в гамі двигунів будуть бензинові та дизельні гібриди.

У спорідненого Audi A5 роль початкового агрегату відведена бензиновому 2.0 TFSI потужністю 150 кінських сил. Він поєднується з "роботом" та переднім приводом, тоді як 204-сильна версія може бути доповнена повнопривідною трансмісією quattro ultra. Крім того, у гамі є дизель 2.0 TDI (204 к.с., 400 Нм) та бензиновий V6 3.0 TFSI (367 к.с., 550 Нм).

Чи готують німецькі інженери спортивну версію RS 6 Avant, поки що невідомо. Діюче покоління суперуніверсала оснащується бензиновим V8 на 4,0 літра з 48-вольтовим стартер-генератором потужністю 650 к.с. Розгін з місця до "сотні" займає 3,4 секунди, максимальна швидкість становить 305 км/год.