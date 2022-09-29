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Атрошенко: опалювальний сезон в Чернігові розпочнеться вчасно, тариф не зміниться

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Четвер 29 вересня 2022 13:12
Атрошенко: опалювальний сезон в Чернігові розпочнеться вчасно, тариф не зміниться Фото: мер Чернігова Владислав Атрошенко (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Опалення в помешканнях Чернігова включать вчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Чернігова Владислава Атрошенка у Facebook.

"Шановні чернігівці! Опалювальний сезон 2022/23 розпочнеться вчасно! Тариф на тепло для населення залишається таким же, як торік. Ми враховуємо позицію Кабінету міністрів про те, що цей опалювальний сезон на Чернігівській ТЕЦ має пройти ТОВ "Технова". Люди для нас пріоритет. Тепло має бути в оселях", - заявив Атрошенко.

За його словами, теплоносій в оселі чернігівців буде подано тоді, коли три доби поспіль середньодобова температура буде нижче 8 градусів.

Також мер Чернігова повідомив, чи вистачить газу для опалення.

"Ліміти газу зменшені на 10% щодо попереднього опалювального сезону, і, відповідно, якщо ця зима буде холоднішою, треба буде вирішувати питання наявності газу для того, аби нагріти теплоносії", - повідомив Атрошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чернігівська міська рада на позачерговому засіданні 27 вересня звернулася до Кабміну щодо недопущення зриву опалювального сезону в Чернігові.

Депутати закликали уряд терміново провести засідання штабу з підготовки до зими та винести рішення щодо Чернігівської ТЕЦ, яку було суттєво пошкоджено під час бойових дій в місті.

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Чернівці Опалювальный сезон
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