АТП призывает Украину срочно выпустить ОВГЗ для выплаты долга производителям ВИЭ

Американская торговая палата (АТП) призвала Украину срочно ввести в действие законопроект №4151, которым предлагается выпуск облигаций внутренней государственной ссуды для выплаты долга производителям зеленой энергии.

Об этом говорится на сайте АТП.

"Наши члены считают, что принятие законопроекта №4151 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", направленный на поддержку производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, может помочь выполнению обязательств государства и поддержать расчеты с производителями ВИЭ путем уменьшения имеющегося долга и предотвращения его дальнейшему накоплению", - говорится в заявлении

Согласно сообщению, обеспечивая выпуск государственных облигаций, как часть инструментов, предусмотренных законом № 810-IX, законопроект позволит производителям ВИЭ предоставлять своевременные платежи украинским государственным банкам и международным финансовым учреждениям по их кредитным договорам.

"Мы надеемся, что Министерство финансов и Министерство энергетики будут сотрудничать с Бюджетным комитетом парламента для определения соответствующей суммы выпуска облигаций, достаточного для покрытия 40% накопленного долга и обеспечения 100% текущих платежей производителям возобновляемых источников энергии (ВИЭ производителей) за август-декабрь 2020 года", - добавляют в АТП.

Представительство американского бизнеса отмечает, что инвесторы в "зеленую" энергетику выполнили свои обязательства - пошли на снижение зеленого тарифа с 1 августа 2020 года, но правительство своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством не выполняет.

Напомним, ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в интервь liga.net заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в "зеленую" энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.

Вместе с тем ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства относительно погашения долгов перед ними.

Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.