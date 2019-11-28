Атомщики требуют от Минэнерго вернуть Недашковского и прекратить разворачивание отрасли в сторону РФ

Атомщики провели предупредительную акцию протеста под стенами Министерства энергетики и защиты окружающей среды с требованием восстановить в должности президента Государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

Как сообщается, участники акции обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию с увольнением главы "Энергоатома" - предприятия, которое является оператором всех украинских атомных электростанций и обеспечивает 56% производства всей электроэнергии Украины. Атомщики просят прекратить "систематическое издевательство над стратегической для Украины ядерной отраслью, ее полное игнорирование со стороны нового министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и немедленно отозвать распоряжение об увольнении Юрия Недашковского".

В резолюции митинга, направленной в адрес президента Украины, специалисты-атомщики отмечают, что вчерашнее решение об увольнении Юрия Недашковского, которое инициировал Алексей Оржель, приведет к полной дестабилизации работы ядерной отрасли и возмутит людей в городах-спутниках АЭС. Атомщики убеждены, что в лице Юрия Недашковского атомная энергетика Украины имеет опытного и эффективного руководителя, который является настоящим профессионалом и прошел все возможные ступени на атомной электростанции - от обходчика вспомогательного оборудования до генерального директора Хмельницкой АЭС.

Участники митинга отмечают, что "откровенные пророссийские заявления нового министра ставят крест не только на будущем развитии государства Украина, но и на текущей безопасной и надежной работе украинских АЭС".

"Украинская электроэнергия с АЭС - самая дешевая в мире - 56,7 копеек за 1 кВт-ч - такой издевательский тариф для "Энергоатома" установило предыдущее правительство. Нынешнее правительство ради импорта российско-белорусской электроэнергии ограничивает производство атомной электроэнергии. Несмотря на это АЭС Украины работают безопасно, надежно и стабильно, максимально возможно сокращая сроки ремонтных кампаний ради того, чтобы страна в осенне-зимний период получала самую дешевую в мире электроэнергию. 25 ноября новый министр во время своей презентации изменений в сфере энергетики и экологии на следующие несколько лет, даже слова не сказал о развитии стратегической для Украины отрасли - о развитии ядерной энергетики, но беспрестанно твердил о преимуществах импорта из РФ. Ранее господин Оржель абсолютно необоснованно назвал работу "Энергоатома" неэффективной, чем лично оскорбил каждого атомщика. Что это, как не яркое подтверждение анти-профессионализма и анти-компетенции действующего министра?!", - отмечалось в выступлениях участников акции протеста.

Атомщиков беспокоит, что новый министр "сворачивает проевропейские проекты развития атомной энергетики, ориентируясь на интересы Кремля, отказывается от инвестиций ЕБРР в повышение безопасности АЭС и намерен свернуть проект строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива за счет фондового рынка США".

Участники митинга убеждены, что российское лобби в Минекоенерго вскоре поставит крест на диверсификации поставок ядерного топлива для возвращения монополии российской компании ТВЭЛ.

Обращаясь к президенту Украины, участники митинга отмечают, что при низком тарифе в мире только за 2018 "Энергоатом" уплатил 11,5 млрд гривен налогов, реализовал инвестиционные проекты на сумму 12,8 млрд гривен, и задают вопрос, почему тогда их предприятие "Энергоатом" считается неэффективным .

"Абсолютно безосновательно инициируя увольнение Юрия Недашковского, министр делает это именно в то время, когда глава государства находится с официальным визитом за границей, а сам на следующий день просто убегает в командировку, скрываясь от вопросов атомщиков", - выразили возмущение митингующие.