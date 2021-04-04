Атомные станции Украины нельзя считать экологичным производством энергии, - эксперты

Атомную энергетику в Украине часто пропагандируют как "зеленую" и хотят представить как решение климатического кризиса. Однако это является опасным мифом.

Эксперты напоминают, хоть атомная станция почти не выбрасывает парниковых газов во время работы, и на всех других этапах своей жизнедеятельности все же является источником выбросов и загрязнения окружающей среды.

При худших условиях, выбросы парниковых газов от полного ядерного цикла (то есть с учетом производства ядерного топлива до захоронения отходов) в 24 раза больше за выбросы от солнечной энергетики и всего в 4 раза меньше угольной.

"Атомные станции - потенциально опасные объекты. Когда их проектируют, то учитывают много рисков, в том числе и экстремальные погодные явления. Однако средний возраст станций в мире - свыше 30 лет, поэтому и планировались они несколько десятилетий назад. В современных климатических условиях они просто не приспособлены", - добавляют в "Экодии".

Как отмечается, особенно тревожный для атомной энергетики следствие изменения климата - это нехватка воды. По прогнозам ученых, это главный риск для нашего региона.

"Он не только потенциальный, но и уже заметен - например, для охлаждения двух блоков Хмельницкой АЭС уже сейчас в самые жаркие периоды приходится брать дополнительную воду из реки Горынь", - говорят эксперты.

Также они указали на сомнительность достройки двух блоков Хмельницкой АЭС, поскольку в таком случае дефицит воды для охлаждения будет значительно больше.