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Атомні станції України не можна вважати екологічним виробництвом енергії, - експерти

Новость на русском → Київ, Неділя 04 квітня 2021 13:31
Атомні станції України не можна вважати екологічним виробництвом енергії, - експерти Фото: атомна станція (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Атомну енергетику в Україні часто пропагують як "зелену" і хочуть представити як рішення кліматичної кризи. Однак це є небезпечним міфом.

Про це повідомили експерти організації "Екодія".

Експерти нагадують, хоч атомна станція майже не викидає парникових газів під час роботи, та на усіх інших етапах своєї життєдіяльності все ж є джерелом викидів і забруднення довкілля.

За найгірших умов, викиди парникових газів від повного ядерного циклу (тобто з урахуванням виробництва ядерного палива до захоронення відходів) у 24 рази більші за викиди від сонячної енергетики та усього в 4 рази менші за вугільну.

"Атомні станції - потенційно небезпечні об’єкти. Коли їх проєктують, то враховують багато ризиків, в тому числі й екстремальні погодні явища. Однак середній вік станцій у світі - понад 30 років, тож і планувалися вони кілька десятиліть тому. До сучасних кліматичних умов вони просто не пристосовані", - додають в "Екодії".

Як зазначається, особливо тривожний для атомної енергетики наслідок зміни клімату - це нестача води. За прогнозами науковців, це головний ризик для нашого регіону.

"Він не лише потенційний, а й уже помітний - наприклад, для охолодження двох блоків Хмельницької АЕС вже зараз у найспекотніші періоди доводиться брати додаткову воду з річки Горинь", - говорять експерти.

Також вони вказали про сумнівність добудови двох блоків Хмельницької АЕС, оскільки в такому разі дефіцит води для охолодження буде значно більший.

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