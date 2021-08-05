Атомная подлодка России потеряла ход у берегов Дании: что произошло

"Орел" осуществлял переход из Санкт-Петербурга в составе группы с буксиром "Алтай" и ракетным эсминцем "Вице-адмирал Кулаков". Проблемы у "Орла" возникли в оживленных водах Дании, возле города Орхус.

30 июля российскую группу сопровождало датское патрульное судно HDMS Diana. В Facebook команда "Дианы" назвала ситуацию с российскими кораблями "драматической".

"Эскорт из Балтийского моря войдет в историю как драматический и захватывающий, поскольку у атомной подводной лодки "Орел" класса "Оскар-II" были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейора, где стала дрейфовать со скоростью 1,5 узла в сторону острова", - говорится в сообщении датских ВМС.

Российский буксир "Алтай" бросил троссы и подготовлся к буксировке огромной сумбарины. Датский флот предложил помощь, но россияне от нее отказались.