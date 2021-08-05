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Атомная подлодка России потеряла ход у берегов Дании: что произошло

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Орхус, Четверг 05 августа 2021 14:11
Атомная подлодка России потеряла ход у берегов Дании: что произошло Фото: российская атомная подлодка потеряла ход (mil.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Российская атомная подлодка "Орел" потеряла ход во время прохода через территориальные воды Дании. Судно начало дрейфовать, два других корабля ВМФ РФ пришли ему на помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Barents Observer

"Орел" осуществлял переход из Санкт-Петербурга в составе группы с буксиром "Алтай" и ракетным эсминцем "Вице-адмирал Кулаков". Проблемы у "Орла" возникли в оживленных водах Дании, возле города Орхус.

30 июля российскую группу сопровождало датское патрульное судно HDMS Diana. В Facebook команда "Дианы" назвала ситуацию с российскими кораблями "драматической".

"Эскорт из Балтийского моря войдет в историю как драматический и захватывающий, поскольку у атомной подводной лодки "Орел" класса "Оскар-II" были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейора, где стала дрейфовать со скоростью 1,5 узла в сторону острова", - говорится в сообщении датских ВМС.

Российский буксир "Алтай" бросил троссы и подготовлся к буксировке огромной сумбарины. Датский флот предложил помощь, но россияне от нее отказались.

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