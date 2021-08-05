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Атомний підводний човен Росії втратив хід біля берегів Данії: що сталося

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Орхус, Четвер 05 серпня 2021 14:11
Атомний підводний човен Росії втратив хід біля берегів Данії: що сталося Фото: російський атомний підводний човен втратив хід (mil.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Російський атомний підводний човен "Орел" втратив хід під час проходу через територіальні води Данії. Судно почало дрейфувати, два інших кораблі ВМФ РФ прийшли йому на допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Barents Observer

"Орел" здійснював перехід з Санкт-Петербурга у складі групи з буксиром "Алтай" і ракетним есмінцем "віце-адмірал Кулаков". Проблеми у "Орла" виникли в жвавих водах Данії, біля міста Орхус.

30 липня російську групу супроводжувало данське патрульне судно HDMS Diana. У Facebook команда "Діани" назвала ситуацію з російськими кораблями "драматичною".

"Ескорт з Балтійського моря увійде в історію як драматичний і захоплюючий, оскільки у атомного підводного човна "Орел" класу "Оскар-II" були проблеми з тягою і він втратив хід в районі Сейора, де став дрейфувати зі швидкістю 1,5 вузла в бік острова", - йдеться в повідомленні данських ВМС.

Російський буксир "Алтай" кинув троси і підготувався до буксирування величезної сумбарини. Данський флот запропонував допомогу, але росіяни від неї відмовилися.

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Російська Федерація Дания
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