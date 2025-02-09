Атомна генерація гарантує низькі тарифи на електроенергію, тому українці її підтримують, - економіст

"Українці не дурні - вони чудово знають, яка генерація гарантує їм доступну електроенергію. У всьому світі атомна енергетика є найдешевшою та найбільш надійною. Люди бачать, що імпорт струму коштує дорого, тому підтримують розвиток власної генерації", - зазначив Кушнірук.

За його словами, відсутність добудови енергоблоків лише підвищить вартість електроенергії в майбутньому.

"Що швидше Україна запустить нові енергоблоки, то більше шансів утримати тарифи. Якщо ми не розвиватимемо атомну генерацію, то залишимося залежними від дорогого імпорту. Гроші, які зараз витрачаються на закупівлю електрики за кордоном, могли б іти на добудову ХАЕС", - пояснив економіст.

Нагадаємо, законопроєкт про закупівлю атомних реакторів у Болгарії для добудови ХАЕС стоїть у порядку денному Верховної Ради на вівторок.

Документ передбачає юридичне оформлення угоди з Болгарією, що дозволить Україні отримати два реактори ВВЕР-1000, необхідні для завершення будівництва енергоблоків.

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні також наголосив на необхідності ухвалення законопроєкту про добудову Хмельницької АЕС.

Раніше глава держави також наголошував, що розвиток атомної енергетики є пріоритетом для України, оскільки це дозволить забезпечити стабільні тарифи та енергетичну безпеку країни.