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Атомна енергетика - це один з найбезпечніших варіантів отримання електроенергії, – експерт

Фото: атомна енергетика - це один з найбезпечніших варіантів отримання електроенергії (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Атомна енергетика - це один з найбезпечніших варіантів отримання електроенергії для української економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президентки Професійної асоціації екологів України Людмили Циганок.

"Атомна генерація - це один із найбезпечніших варіантів отримання енергії. Сьогодні стоїть задача поєднати розвиток атомної енергетики з екологічною безпекою", - сказала вона.

Циганок підкреслила, що зараз є спеціалісти, які працюють над цією задачею.

Водночас генеральний директор Південноукраїнської АЕС додав, що атомна енергетика є безвуглецевою і виробництво електроенергії на АЕС – це безпечний процес.

Раніше політолог та директор "Інституту світової політики" Євген Магда заявив, що Україна має шанси пройти зимовий період з мінімальними обмеженнями енергоспоживання, незважаючи на загрози з боку РФ.

Він нагадав, як достроковий вихід блоку АЕС з ремонту влітку двічі рятував країну від жорстких графіків відключення світла.

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АЕСЕлектроенергія