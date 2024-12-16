Атомна енергетика критично важлива для майбутнього України, – нардеп

Депутат підкреслив необхідність подальшого розвитку державної компанії "Енергоатом" та важливість добудови атомних блоків для енергетичної безпеки країни.



"Енергоатом" – це національна компанія, це державна компанія. І те, що ці блоки в принципі безумовно треба добудовувати, я стою на такій позиції", - зазначив парламентар.



За словами Кучеренка, добудова енергоблоків є стратегічним кроком для забезпечення енергетичної незалежності України. Він наголосив на важливості прозорого фінансування та ефективного управління проєктом.



"Ми бачимо певні умови підтримки цього проєкту, якщо нам продемонструють, що це дійсно або кредитні, або інвестиційні гроші, що це не ляже на тариф додатковий", - підкреслив депутат.



Кучеренко також зауважив, що хоча добудова блоків не вирішить проблему термінових відключень електроенергії в короткостроковій перспективі, однак, це критично важливий крок для майбутнього енергетичного сектора України.



"І тому ми будемо завтра приймати скоріше більше політичні рішення, ніж так би мовити технічне і економічне", - сказав він.



Раніше політолог та директор "Інституту світової політики" Євген Магда заявив, що добудова двох енергоблоків Хмельницької АЕС стане важливим кроком для зміцнення енергетичної незалежності України та її економічного потенціалу. Уже зараз атомна енергетика покриває близько 60% потреб країни. За словами експерта, вона відіграватиме ключову роль у відновленні України після війни.