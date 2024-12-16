Атомная энергетика критически важна для будущего Украины, - нардеп

Депутат подчеркнул необходимость дальнейшего развития государственной компании "Энергоатом" и важность достройки атомных блоков для энергетической безопасности страны.



"Энергоатом" - это национальная компания, это государственная компания. И то, что эти блоки в принципе безусловно надо достраивать, я стою на такой позиции", - отметил парламентарий.



По словам Кучеренко, достройка энергоблоков является стратегическим шагом для обеспечения энергетической независимости Украины. Он отметил важность прозрачного финансирования и эффективного управления проектом.



"Мы видим определенные условия поддержки этого проекта, если нам продемонстрируют, что это действительно или кредитные, или инвестиционные деньги, что это не ляжет на тариф дополнительный", - подчеркнул депутат.



Кучеренко также отметил, что хотя достройка блоков не решит проблему срочных отключений электроэнергии в краткосрочной перспективе, однако, это критически важный шаг для будущего энергетического сектора Украины.



"И поэтому мы будем завтра принимать скорее больше политические решения, чем так сказать техническое и экономическое", - сказал он.



Ранее политолог и директор "Института мировой политики" Евгений Магда заявил, что достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС станет важным шагом для укрепления энергетической независимости Украины и ее экономического потенциала. Уже сейчас атомная энергетика покрывает около 60% потребностей страны. По словам эксперта, она будет играть ключевую роль в восстановлении Украины после войны.