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Атомна енергетика є порятунком для України перед "найважчою зимою" в історії країни, - Politico

Фото: атомна енергетика є порятунком для України перед найважчою зимою в історії країни (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Напередодні "найскладнішої в історії" України зими атомна енергетика є чи не єдиним порятунком для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Цей тиск наша енергосистема витримує насамперед завдяки атомній енергетиці", – цитує видання слова міністра енергетики Германа Галущенка.

Саме тому Україна за підтримки західних партнерів прагне завершити будівництво двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

"Нам потрібно більше генерації, навіть у період відновлення й особливо після війни. Ми розуміємо, що будь-який атомний проєкт потребує років, тому нам потрібно почати якомога швидше, особливо в цій ситуації, коли ми маємо 80% готовність будівельної частини об'єкта", - зазначив міністр.

Сьогодні для України пріоритет - максимально відновити зруйновані Росією об'єкти генерації до настання холодів.

"Ми намагаємося, звичайно, відремонтувати кожен об’єкт, який можна відремонтувати, додати в систему додаткову генерацію", – сказав Галущенко.

Нагадаємо, раніше уряд України схвалив проєкт закону про завершення будівництва двох атомних блоків на Хмельницькій станції. Пізніше проєкт схвалив парламентський комітет. Наразі він чекає на розгляд у сесійній залі.

Намір України будувати додаткові атомні блоки публічно підтримали США в особі спеціального представника з питань відновлення країни Пенні Пріцкер.

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