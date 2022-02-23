"Атлетико" разошелся миром с "Манчестер Юнайтед" в плей-офф Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" и английский "Манчестер Юнайтед" не выявили сильнейшего.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

"Атлетико" – "Манчестер Юнайтед" – 1:1

Голы: Феліш, 7 – Эланга, 80

Диего Симеоне неожиданно выставил на поединок трех центрбеков, но отсиживаться в обороне "Атлетико" совсем не собирался. С первых минут "матрасники" пошли вперед и оформили быстрый гол. На 7-й минуте Лоди подал с левого фланга на Жоау Фелиша, который ударом головой от стойки открыл счет.

Пропустив так рано, МЮ попытался перехватить инициативу. Но воплотить задуманное в жизнь оказалось сложно – мадридцы грамотно перекрывали кислород атакам "Юнайтед" и быстро отодвинули игру в центр поля. В борьбе там команды и провели большую часть первой половины, изредка отвлекаясь на реальные возможности забить.

Настоящих моментов до перерыва было всего несколько. Еще одна комбинация Лоди-Фелиш завершилась неудачной попыткой португальца ударить через себя в падении. Вскоре первый решился пробить в девятку с угла штрафной, но промахнулся. В ответ со средней дистанции пробил Роналду – рядом со штангой.

Стопроцентная же возможность удвоить преимущество возникла у "Атлетико" под занавес тайма. Это неутомимый Лоди прострелил с левого фланга на Врсалько, который ударом головой сотряс перекладину!

Несмотря на большие ожидания, вторая половина оказалась еще беднее на моменты. Начав с резкого удара Льоренте с полукруга штрафной, команды погрязли в силовой борьбе в центре поля с массой мелких фолов и россыпью желтых карточек.

О главной задаче в игре "внезапно" вспомнил Фелиш на 72-й минуте. Нападающий "матрасников" снова попытался исполнить бисиклету в неверный момент. МЮ попробовал сравнять счет по стандарта, но Роналду пробил со штрафного над воротами.

Однако, серия замен Ральфа Рангника дала результат. Фернандеш в быстрой контратаке "Юнайтед" пасом прошил центр обороны мадридцев, а "джокер" манкунианцев Энтони Эланга выскочил на свидание с Облаком и хладнокровно обыграл кипера – 1:1!

После этого последовала более веселая игра. Вот Гризманн сыграл на подборе после углового и мощным выстрелом с угла штрафной встряхнул перекладину. Тут же Роналду попытался скрыться в контратаке – тактический фол от "Атлетико".

В конце концов, матч завершился справедливой и боевой ничьей. Судьба путевки в четвертьфинал определится 15 марта на "Олд Траффорд".