ATLAS - революция на рынке вездеходов

Новый вездеход Atlas, разработанный украинскими инженерами, выходит на рынок.

От идеи до выхода первой партии машин прошло два долгих года, наполненных испытаниями, тестами, доработками и усовершенствованиями. И вот результат этой огромной работы – вездеход, который, по словам разработчиков, сможет удивить не только украинский, но и мировой рынок.

Машина выглядит фантастически стильно, внешний вид Atlas действительно впечатляет. Резаные геометрические формы, футуристический стиль – он похож на марсоход из будущего.

Как утверждают создатели, Atlas – это отличное сочетание универсальности, надежности, высокой скорости, простоты управления и беспрецедентной проходимости.

Универсальность вездехода обеспечивается его габаритами. Объем полезного пространства внутри салона 10,5 м3, что позволяет модифицировать его под любые задачи. По желанию владельца вездеход может везти до 12 человек, быть оборудован носилками или иметь огромное багажное отделение.

Полный привод и мощный двигатель, высокий клиренс и целый ряд инновационных технических решений позволяют Аtlas справиться с любым бездорожьем.

Система управления обеих колесных пар вездехода обеспечивает ему исключительную маневренность. Радиус поворота Atlas меньше, чем радиус поворота легкового автомобиля, что важно на пересеченной местности. Кроме того, новинка понравится любителям активной езды. При всем при этом, управлять вездеходом так же просто, как и автомобилем. Никакого дополнительного обучения и квалификации не требуется.

Сочетание инновационных инженерных решений делает Atlas одним из самых надежных вездеходов в своей категории, и поэтому требует меньшего обслуживания. Межсервисный интервал составляет целых 200 моточасов! По словам разработчиков, после последних исправлений прототип прошел 5000 км в режиме максимальных нагрузок без единой поломки.

Скорость передвижения вездехода по суше 60 км/ч. Лафет для его перевозки не является необходимостью, по дорогам общего пользования Atlas может без ограничений перемещаться самостоятельно. Что касается передвижения по воде, то плывет вездеход со скоростью до 7 км/ч.

Вот такой он новый украинский покоритель бездорожья, многообещающий и очень интересный с технической точки зрения. Пожелаем этому проекту и его создателям успеха! Разработчики надеются, что совсем скоро серийные Atlas станут на службу спасателям, пограничникам, лесникам по всему миру, а также уверены, что фанаты охоты и внедорожных экспедиций по достоинству оценят эту новинку.