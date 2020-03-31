В АТБ заявили, что отказываются от части своих доходов ради сохранения доступных цен

Компания АТБ снижает собственную торговую наценку на ряд социально значимых товаров, чтобы сохранить в магазинах сети доступные цены на товары первой необходимости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу генерального директора сети Бориса Маркова в Facebook.

"В условиях экономического кризиса и общенационального карантина, а также в связи со стремительным повышением отпускных цен со стороны поставщиков на продукты питания и товары первой необходимости, компания "АТБ-Маркет" с 1 апреля 2020 года снижает торговую наценку на определенные категории продуктов питания. Такое решение - принципиальная социально ответственная позиция компании для обеспечения всех покупателей магазинов торговой сети АТБ продуктами питания и товарами первой необходимости по доступным и справедливым ценам", - сказал Борис Марков.

Речь идет о снижении торговых наценок в пределах 2-3% на крупы, макаронные изделия, соль, сахар, муку, бакалею, а на овощи и фрукты торговая наценка будет на 4-8%.

Как отметил Марков, именно на эти группы товаров компания традиционно устанавливала минимальную торговую наценку, позволяющую лишь покрывать операционные издержки сети на представление этих позиций на полках магазинов АТБ.

Также руководитель сети сообщил, что АТБ восполнила свои складские запасы товарами всех категорий в полном объеме и к нынешнему времени отказалась от введенных ранее ограничений.

"В настоящее время, компания "АТБ-Маркет" сняла все ограничения по приобретению товаров в одни руки для посетителей магазинов торговой сети АТБ во всех регионах Украины. Однако она оставляет за собой право вводить локальные ограничения на продажу той или иной группы товаров при появлении на него ажиотажного спроса", - добавил гендиректор сети АТБ.

Напомним, как сообщалось ранее, сеть АТБ начала обнародовать на своем официальном сайте закупочные цены от производителей и поставщиков, чтобы покупатели видели реальные причины роста цен. Так, например, согласно обнародованным накануне данным, поставщики куриного яйца предложили сети АТБ цены на 47% выше действующих. Сеть АТБ ведет переговоры с поставщиками о недопущении значительного повышения цен и сохраняет их на текущем уровне.

Как писало РБК-Украина, ранее в АТБ сообщили о попытках поставщиков овощей "борщевого набора" повысить цены на некоторые позиции почти в два раза.