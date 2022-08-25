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"АТБ" выплатила уже более 10 млн гривен семьям погибших и раненым сотрудникам

Фото: "АТБ" выплатила уже более 10 млн гривен семьям погибших и раненым сотрудникам (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Корпорация "АТБ" выплатила уже более 10 миллионов гривен семьям погибших на войне и раненым сотрудникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Согласно обновленным данным компании, 54 работники предприятий, входящих в состав корпорации "АТБ", уже отдали свою жизнь на войне. Более сотни получили ранения различных степеней тяжести в боях с оккупантом, а некоторые во время жестоких ракетных ударов по мирным украинским городам.

В связи с этим, в кадровую политику предприятий корпорации были внесены дополнения относительно выплат материальной помощи раненым во время боевых действий и семьям погибших сотрудников.

Поэтому в случае гибели мобилизованного на фронт работника "АТБ" выплачиваются так называемая базовая сумма помощи, к которой добавляется доплата на каждого несовершеннолетнего ребенка в его семье. Это не зависит от того, погиб человек в бою или умер в госпитале от ранений, полученных во время исполнения воинского долга. Также семья дополнительно получает денежное пособие на достойное погребение своего героя.

Раненым работникам компания выплачивает материальную помощь на лечение и реабилитацию.

За шесть месяцев войны общая сумма выплаченной помощи корпорацией семьям погибших и раненым работникам уже достигает более 10 млн грн.

В целом сегодня в компаниях, которые входят в состав корпорации "АТБ", в том числе на флагманском предприятии - торговой сети "АТБ", официально трудоустроено более 50 тысяч граждан.

По состоянию на текущее время уже более трех тысяч из них вступили в ряды ВСУ.

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АТБВооруженные силы Украины