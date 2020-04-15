"АТБ" викрила депутатів в регіонах у спробах привласнити собі соцпроект корпорації

Ілюстративне фото (atbmarket.com)

Корпорація "АТБ" залишає за собою право використовувати всі доступні законні методи для захисту честі, гідності та ділової репутації

У ряді регіонів і населених пунктів депутати та політичні сили намагаються привласнити собі соціальну ініціативу корпорації "АТБ" по наданню наборів продуктів і товарів повсякденного використання й отримати обманним шляхом додаткові політичні бали. Про це йдеться в заяві корпорації "АТБ", передає РБК-Україна.

Як відзначають в прес-службі, корпорація вже виділила 100 мільйонів гривень для допомоги соціально незахищеним верствам населення у всіх регіонах України й реалізує цей проект спільно з Міністерством соціальної політики і його територіальними підрозділами.

"Як з'ясувалося, в деяких випадках представники органів місцевого самоврядування та депутати різного рівня присвоюють собі ініціативу корпорації "АТБ", пов'язану з реалізацією соціального проекту, свідомо вводячи в оману одержувачів допомоги, прагнучи таким чином до своїх майбутніх політичних цілей. Корпорація "АТБ" заявляє про неприпустимість подібних шахрайських дій з боку окремих представників органів місцевого самоврядування та депутатського корпусу різного рівня щодо реалізації загальнонаціонального благодійного проекту щодо забезпечення харчами першої необхідності соціально незахищених верств населення", - сказано в заяві

Як приклад у корпорації наводяться дії депутата з Бердянська Віктора Цуканова; нардеп з Тернополя Андрій Богданець запевняє, що саме за його ініціативою мережа "АТБ" передає соціально незахищеним жителям регіону безкоштовні продуктові набори; представники команди Ігоря Буткова з Сєвєродонецька видають зелені пакети "АТБ" як допомогу від імені свого депутата; політична сила "Бджола" з Кам'янського називає проднабори від "АТБ" власною адресною допомогою місцевим жителям.

У зв'язку з цими фактами корпорація "АТБ" вимагає надати офіційні пояснення з приводу наведених фактів, а також попередила, що залишає за собою право використовувати всі доступні законні методи для захисту честі, гідності та ділової репутації.

Разом з тим, як повідомили в корпорації, до теперішнього часу представники державних служб по наданню соціальної допомоги вже передали адресатам 437 248 безкоштовних наборів продуктів і товарів повсякденного споживання від корпорації "АТБ" на суму понад 72,5 млн грн.

Нагадаємо, до 23 квітня корпорація "АТБ" передасть співробітникам державних соціальних служб всього 571 572 таких безкоштовних наборів на загальну суму 100 млн грн. У набори входять продукти й товари першої необхідності: крупи, макарони, цукор, сіль, рослинна олія, лимони, печиво, чай тощо.

Соціальна ініціатива "АТБ" за підтримки представників соціально незахищених верств населення та людей похилого віку буде реалізована в 191 місті та селищі в регіонах присутності мережі. Списки одержувачів таких безкоштовних наборів для реалізації соціальної ініціативи "АТБ" склали регіональні та міські підрозділи Міністерства соціальної політики України.

Внесок корпорації в протистояння епідемії COVID-19 і наслідків карантину вже перевищив 110 мільйонів гривень. Також на прохання Офісу президента корпорація закупила у Франції на 10 мільйонів гривень 12 передових систем CFX96 для оперативної діагностики COVID-19, а також інших інфекційних захворювань.

Повідомлялося, що діагностичні системи, що дозволяють одночасно здійснювати аналіз багатьох зразків у режимі реального часу, завдяки корпорації "АТБ" з'явилися в обласних лабораторних центрах Дніпра, Полтави, Житомира, Івано-Франківська, Львова, Сум, Чернівців, Херсона, Чернігова та Києва.