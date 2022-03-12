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АТБ свернула деятельность на временно оккупированных территориях

Автор: Артем Горовенко

Национальный ритейлер компания "АТБ-маркет" полностью прекратила работу своих магазинов на временно оккупированных территориях, магазины откроются только после полного восстановления там украинского контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Компания "АТБ-маркет" официально заявляет, что не осуществляет какой-либо хозяйственной деятельности на временно оккупированных территориях Украины... Магазины, которые находятся во временного оккупированных городах, закрываются до установления контроля над городом украинской военно-гражданской администрацией", - заявила компания, которая осуществляет управление сетью магазинов АТБ.

С начала масштабной военной агрессии магазины торговой сети "АТБ" работают в усиленном режиме. График их работы корректируется в зависимости от боевых действий - при их обострении магазины АТБ закрываются, а затем, если позволяет обстановка, они возобновляют деятельность.

"Некоторые магазины в городах, которые находятся в зонах непосредственных боевых действий, закрываются. Такие меры компания принимает для безопасности своих сотрудников и посетителей магазинов. После стабилизации ситуации магазины АТБ возобновляют свою деятельность", - добавили в пресс-службе.

Перечень временно неработающих магазинов сети АТБ можно найти по этой ссылке на ее официальном сайте.

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