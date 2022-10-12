В АТБ скоротили обсяги використання електроенергії

Йдеться про відмову від зайвої у нинішніх воєнних обставинах підсвітки вивісок, бордів, сіті-лайтів, стел, реклами на фасаді магазинів, освітлювання прилеглої території тощо.

Також компанія відмовляється від звичного покупцям підсвічування регалів, боксів, полиць у торговельному залі та освітлення приміщень, які певний час не використовуються співробітниками магазину.

"Таке рішення є усвідомленим відгуком компанії як соціально-відповідального та патріотичного бізнесу на нові виклики воєнного часу. Зважаючи на те, що станом на сьогодні в різних куточках нашої країни працюють понад 1100 магазинів АТБ, економія буде дійсно помітною", - зазначають в компанії.

Нагадаймо, з самого початку військової агресії "АТБ" перейшла на особливий посилений режим роботи, докладає максимум зусиль для безперебійного забезпечення населення свіжими продуктами харчування та товарами першої необхідності.

Паралельно з цим, АТБ системно підтримує не тільки ЗСУ, а й мирне населення, постраждалих від ракетних ударів, вимушених переселенців, мешканців щойно деокупованих територій, медичні установі, волонтерські організації тощо.

Сума гуманітарної допомоги від АТБ за час війни вже перевищила 200 мільйонів гривень. Крім того, понад три тисячі працівників компанії вступили до лав ЗСУ, стали на захист нашої державності та волі.

Також ще з 2019 року компанія впроваджує модернізацію магазинів торгової мережі. У дискаунтерах АТБ нової концепції встановлено модернізоване холодильне та морозильне обладнання, новітню систему освітлення, впроваджено технології утеплення, опалення та рекуперації енергії, які скорочують до 70% витрат на опалення