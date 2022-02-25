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В АТБ рассказали о работе сети в условиях войны

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 18:23
В АТБ рассказали о работе сети в условиях войны Фото: в АТБ рассказали о работе сети в условиях войны (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Несмотря на сложности с доставкой и быстро меняющуюся военную обстановку, сеть АТБ работает в усиленном режиме, и предпринимает все возможные меры, чтобы обеспечить украинцев продуктами питания и товарами повседневного спроса первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу корпорации АТБ, которая управляет сетью магазинов "АТБ Маркет".

Как сообщили в компании, заполняемость полок работающих магазинов всем ассортиментом корпорация АТБ обеспечивает за счет собственных складских поставок и максимально оперативно координирует деятельность с ключевыми поставщиками. Запасов компании хватает и для магазинов, и для поддержки продуктами питания защитников Украины.

Магазины сети во всех локациях присутствия обеспечивают продажу по мере возможности, а как только стихают боевые действия магазины снова открываются.

"Существуют перебои со снабжением определенными продуктами питания и товарами от отдельных поставщиков и производителей. Особенно тех, кто находится в зонах вооруженных столкновений и испытывает проблемы с выходом персонала на работу и логистическим обеспечением поставок. Компания решает проблему обеспечения товара на полках магазинов перераспределяя его остатки между магазинами и пользуясь запасами собственных складских центров", - сообщила корпорация, и уточнила, что на ее складах сформировано достаточное количество товарных запасов для наполнения полок магазинов, а транспортно-логистическая инфраструктура компании работает в максимально усиленном режиме.

По состоянию на 14:00 25 февраля закрыты магазины, находящиеся в зоне наиболее интенсивных боевых действий: города Мелитополь, Новая Каховка, Херсон, Староконстантиновка, а также лишь частично Киев - район Оболони и Троещины.

Чтобы обеспечить безопасность сотрудников и удовлетворить спрос покупателей АТБ проводит почасовый мониторинг ситуации во всех регионах присутствия, сформированы четкие планы действий для оперативного закрытия магазинов в опасных ситуациях и их оперативного открытия при нормализации обстановки.

"При стабилизации ситуации в зоне вооруженных столкновений магазины торговой сети "АТБ" возобновляют свою деятельность", - заверила корпорация.

Вместе с тем, АТБ взяла на себя функцию первоочередной помощи и обеспечения продуктами питания военных частей Вооруженных сил Украины, объединений территориальной обороны и резервистов, сформированы соответствующие резервные фонды.

Напомним, 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, корпорация АТБ заверила покупателей и партнеров в своей стабильной работе.

Также АТБ внедрила механизмы дополнительного стимулирования сотрудников магазинов, водителей транспортных средств, работников логистических центров, которые работают в опасных районах вооруженного столкновения, находясь в тяжелых и сверхсложных условиях.

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